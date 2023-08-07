Elif Şafak'ın "Kayıp Ağaçlar Adası" okurlarıyla buluşuyor

Yazar Elif Şafak’ın dünyada 1 milyon okura ulaşan yeni romanı Kayıp Ağaçlar Adası, Türkiye’de de okurlarıyla buluşuyor.

Eserleri elli yedi dile çevrilen ve pek çok uluslararası ödüle sahip olan Elif Şafak, İngiltere ve ABD’de yayımlanan yeni romanı The Island of Missing Trees (Kayıp Ağaçlar Adası) ile kısa sürede bir milyon kopyayı aşarak Sunday Times Çok Satanlar listesinde yer aldı.

Özellikle ABD ve İngiltere’de okuyucuların büyük beğenisini alan roman, adalı olan Rum Kostas ile Türk Defne’nin 1974 yılında “Kıbrıs Harekatı” öncesinde başlayan ve 2000’li yılların başında evlilikle sonuçlanan aşklarını ve savaşın topluma olan etkisini konu ediyor.

Romanın büyük bir bölümünü iki gencin aşkının tanığı incir ağacı anlatıyor. Söz konusu incir ağacı, Kostas ve Defne’nin 1974’te şiddetli tepkilerinden korktukları için ailelerinden gizli buluştukları “Mutlu İncir” adlı tavernanın yanındaki incir ağacıdır.

Okuyucusunu 1974 yılına kadar geri götüren Şafak, 1974 “Kıbrıs Harekatı” sonrasında Kıbrıs’ın ikiye bölünmüşlüğünü, savaş sonucu yaşanan acıları, Rum ve Türk toplumları arasında zaten var olan ayrılıkların, hoşgörüsüzlüğün daha da belirginleşerek derinleştiğini anlatıyor.

Diğer duygusal bir anlatım da Kostas ve Defne’nin 16 yaşındaki kızı Ada ile ilgili. Kostas ve Defne’nin Londra’da doğan kızı Ada (bu isimle Kıbrıs Adası kastediliyor) ne Kıbrıs’ı ne de Kıbrıs’taki gerek Türk gerekse Rum ailesini hiç bilmiyor, tanımıyor.

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

Elif Şafak 25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin adını kullandı.

Elif Şafak, ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları" başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem