Dame Anna Wintour, 'Kraliyet Nişanı'na Layık Görüldü

Vogue’un efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour, moda alanındaki hizmetleri nedeniyle Kral Charles tarafından ‘Kraliyet Onur Nişanı’ ile ödüllendirildi!

Dame Anna Wintour, 1988'den beri Vogue'un genel yayın yönetmenliği göreviyle tanınıyor. Wintour, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende moda alanındaki hizmetleri nedeniyle Kral Charles tarafından ‘Kraliyet Onur Nişanı’na layık görüldü. Yapılan açıklamada, “Bugün Buckingham Sarayı'nda düzenlenen törende Kral, Vogue Dergisi'nin efsanevi Genel Yayın Yönetmenine 'Kraliyet Onur Nişanı' verdi. Bugün onur ödüllerini alan herkese tebrikler” denildi.

Kaynak: DHA