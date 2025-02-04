'Hikâyenin İki Yüzü' Sergisi, İstanbul'da

Soyut ve çağdaş sanatın isimlerinden Furkan Payas, eserlerinde renk, form ve çizgiler aracılığıyla duyguların ve anların soyut yansımalarını sunuyor.

Sanatçının “Hikayenin İki Yüzü” sergisinde yer alan çalışmaları, olaylara ve duygulara farklı açılardan bakmaya teşvik ederken, izleyiciyi çok katmanlı bir sanatsal keşfe çağırıyor.

Öte yandan, Şafak Yükseler figüratif anlatım dili ve derin sembolizmiyle insan psikolojisinin karmaşıklığını ve toplumsal dinamikleri ele alıyor. Sanatçının eserleri, bireyin içsel çatışmalarını ve toplumla olan ilişkisini sorgularken, izleyiciye hem kişisel hem de kolektif düzeyde bir içsel yolculuk sunuyor.

SON TARİH 15 ŞUBAT

Furkan Payas ve Şafak Yükseler’in sanatsal yaklaşımlarını bir araya getiren “Hikayenin İki Yüzü” sergisi, farklı perspektiflerin kesişim noktasında zengin ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

30 Ocak’ta kapılarını açacak olan bu özel sergi, sanatseverlere estetik ve düşünsel bir keşif alanı sunarken, aynı zamanda genç sanatçıların eserlerini yakından inceleme ve edinme fırsatı da sunacak. Sergi, 15 Şubat 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi