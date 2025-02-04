TikTok’a Güçlü Talip! ‘Büyük Bir Servet Yaratacağız’ Diyerek Duyuruldu: Resmi Açıklama Geldi

TİKTOK’UN SATIN ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

Trump, TikTok’un geleceğiyle ilgili kararını açıklarken, Çinli bir şirkete ait olan sosyal medya platformunun ABD'deki faaliyetleriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçtiğimiz ay geçici olarak erişime kapatıldığını hatırlattı. Bir önceki yönetim, TikTok’un ABD operasyonlarını satmasını veya platformun yasaklanmasını istemişti.

Ancak Trump, TikTok’a ilişkin yasak kararını erteleyerek bir çözüm bulunacağını duyurdu. Trump, "TikTok ile ilgili bir şey yapacağız, belki de yapmayacağız" şeklinde açıklama yaptı. "Eğer doğru anlaşmayı yaparsak olur, aksi takdirde olmaz... Belki de TikTok’u egemen varlık fonuna dahil ederiz" ifadelerini kullandı.