TikTok’a Güçlü Talip! ‘Büyük Bir Servet Yaratacağız’ Diyerek Duyuruldu: Resmi Açıklama Geldi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait bir egemen varlık fonu oluşturulması için ilk adımı attı. Trump, fonun TikTok'u satın alabileceği olasılığını gündeme taşıdı.
Kaynak: İHA
Donald Trump, Pazartesi günü imzaladığı bir kararname ile süreci resmen başlattığını duyurdu ve varlık fonunun kısa süre içinde "dünyanın en büyüklerinden biri" haline geleceğini belirtti.
Şu anda dünya genelinde 90'dan fazla ülke, fazla gelirlerini gelecekteki nesillerin yararına değerlendirebilmek amacıyla egemen varlık fonları kurmuş durumda. Ancak, ABD'nin bütçe açığı veren bir ülke olduğu dikkate alındığında, bu adım dikkatleri çekti.
“BÜYÜK BİR SERVET YARATACAĞIZ”
Trump, "Bu fon için büyük bir servet yaratacağız" dedi, fakat fonun finansmanının nereden sağlanacağına dair net bir açıklama yapmadı. Ayrıca, TikTok için ABD varlık fonu seçeneği masada olduğunu vurguladı.
TİKTOK’UN SATIN ALINMASI MÜMKÜN MÜ?
Trump, TikTok’un geleceğiyle ilgili kararını açıklarken, Çinli bir şirkete ait olan sosyal medya platformunun ABD'deki faaliyetleriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle geçtiğimiz ay geçici olarak erişime kapatıldığını hatırlattı. Bir önceki yönetim, TikTok’un ABD operasyonlarını satmasını veya platformun yasaklanmasını istemişti.
Ancak Trump, TikTok’a ilişkin yasak kararını erteleyerek bir çözüm bulunacağını duyurdu. Trump, "TikTok ile ilgili bir şey yapacağız, belki de yapmayacağız" şeklinde açıklama yaptı. "Eğer doğru anlaşmayı yaparsak olur, aksi takdirde olmaz... Belki de TikTok’u egemen varlık fonuna dahil ederiz" ifadelerini kullandı.