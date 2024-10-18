Denizli Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda yapılan açılış törenine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pupa Fuarcılık Koordinatörü Yalçın Bertay, açılış konuşmasında Denizli’de en önemli kültür organizasyonlarından birini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit ise Denizli’ye defalarca geldiğini, bu kez geldiğinde fuarı daha özgürleşmiş gördüğünü dile getirdi. Belediyelerin klasik faaliyetleri yanında çok önemli bir kültür görevi olduğunu hatırlatan Ümit, “Yeniden uygar bir ülke olacaksak burada kültüre, sanata ağırlık vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızın bedenini gıdayla besliyorsak, ruhlarını da kitapla beslemeliyiz. Bu fuarda her kesimden yazarlar çağrılmış, burada onu görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Beni onur konuğu olarak seçtikleri için Belediye Başkanımıza ve Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Umarım hep sanatla, kitapla kalırız. Edebiyat, sanat, kültür yoksa o ülke yok demektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA