Contemporary İstanbul'dan 'su baskını' açıklaması

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. 69 sanat galerisinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar alanında dün su baskını yaşandı.

Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar oluştu. Yetkililerin hemen müdahalesi ile eserler su akan alandan kaldırıldı. Tabandaki su da çekildi. O anlara ait görüntüler sanatseverler tarafından sosyal medyaya paylaşıldı.

"GALERİLERİMİZİN VE SANATÇILARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Contemporary İstanbul konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün saat 14.00 itibarıyla başlayan yağış nedeniyle iki farklı noktadan kaynaklanan su akıntısı sorunu yaşandı. Bu durum 4 inisiyatif, 1 sanat kurumu ve 2 galerinin bulunduğu 200 m2 alanda su birikmesine yol açtı. Operasyon ekibimiz, ağırlıklı fotoğraflardan oluşan eserlerin zarar görmemesi için hızla harekete geçti ve eserleri depolara galeri ve inisiyatif kurucuları ile taşıdı. Akabinde galeri sahipleri ve inisiyatif kurucuları ile alanı hukukçularla gezerek alan fotoğraflandı. Aynı zamanda Tersane Istanbul inşaat ekibi, çatıdaki drenaj sistemini kontrol edip gerekli kontrol ve tamiratları gerçekleştirdi. Su tahliyesi yapılarak alan temizliği yarım saat içinde tamamlandı. Çatı izolasyon kontrolü akabinde gerçekleştirildi.

Contemporary Istanbul, 18 yıldır birçok uluslararası galeriye, sanatçıya ve inisiyatife kapılarını açmış bir organizasyondur. Galerilerimizin, inisiyatiflerimizin ve sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Hava koşulları nedeniyle tamamen kontrolümüz dışında gerçekleşen bu durumdan dolayı bizler de son derece üzgünüz.

İnisiyatif ve galeri sahiplerinin duygularını ve heyecanlarını iyi anlıyoruz ve aynı hisleri paylaşıyoruz. Tüm ekip olarak katılımcılarımızın yanındayız ve burada herhangi bir mağduriyet olması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.