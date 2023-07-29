Cem Yılmaz Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimleri açıkladı

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin kadrosuna katılan yeni isimleri duyurdu. Yılmaz, “Yine memleketin en hünerli insanları ile beraberim” ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimleri açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri isimli dizisine dahil olan yeni isimleri açıkladı.

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Netflix'te yayınlanan dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyordu.

Dizinin kadrosuna dahil olan isimlerle sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, “Yine memleketin en hünerli insanları ile beraberim” notunu düştü.

Dizinin 2. sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cem Yılmaz Netflix
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