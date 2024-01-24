Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri

Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço anısına, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saygı konseri düzenlenecek.

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Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri

Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek.

Müzikseverler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 28 Ocak'ta gerçekleşecek konserde, nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Manço ve Karaca'nın unutulmaz eserlerini yorumlayacak.

Kaynak: AA

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Cem Karaca Barış Manço
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