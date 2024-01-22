Polemiğin bereketi; Hayat'ın gişesi Demirkubuz'u memnun etti: İsmail Kılıçaslan ve Nuri Bilge'ye yüzde vereceğim

Son dönemde yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Zeki Demirkubuz, Van'da düzenlenen söyleşide konuştu. Demirkubuz, "Bu filmi normalde 10 bin kişi izler ama bu sayede 65 bin kişi izledi" dedi.

Son Güncelleme:
Polemiğin bereketi; Hayat'ın gişesi Demirkubuz'u memnun etti: İsmail Kılıçaslan ve Nuri Bilge'ye yüzde vereceğim

'Hayat' filmiyle sekiz yıl aradan sonra sinemaya dönen yönetmen Zeki Demirkubuz, Van’da düzenlenen söyleşide izleyicilerle buluştu.

Artı Gerçek'ten Şenol Balı'nın haberine göre, söyleşide Nur Bilge Ceylan ile yaşadığı polemikle ilgili konuşan Demirkubuz, "Biz aslında Nuri Bilge ile kumpasız. Sadece Nuri Bilge değil bir de İsmail (Kılıçarslan) var. Üçümüz de kumpasız" dedi.

Demirkubuz'un açıklaması şöyle:

"Daha önce hiçbir yerde açıklamadığım bir şeyi söylüyorum. Biz aslında Nuri Bilge ile kumpasız. Düşünsenize film vizyona çıkacak ve böyle bir şey attı ortaya. Faydalı da oldu. Sadece Nuri Bilge değil, bir de İsmail (Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan) var. Üçümüz de kumpasız. Benim bu filmi normalde 10 bin kişi izler ama bu sayede 65 bin kişi izledi. Bu sayede onlara yüzde vereceğim."

Etiketler
Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan
Son Güncelleme:
Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek
Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor... Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor...
Ata Demirer sahneye dönüyor Ata Demirer sahneye dönüyor
Kopuzun mistik sesine modern bir yorum: Doğu Ekin Değerli'den yeni albüm hazırlığı! Kopuzun mistik sesine modern bir yorum
ÇOK OKUNANLAR
Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı En dedikoducu 5 burç açıklandı
En zeki burçlar belli oldu! Bakın listenin başında hangi burç var... En zeki burçlar belli oldu!
Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı Emekli kök maaşı değişiyor
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı
Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu