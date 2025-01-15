Caz Müziğin Önemli İsmi Diana Krall 10 Yıl Sonra Yeniden Türkiye'ye Geliyor

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Diana Krall, 10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelecek. Krall, 1 Kasım'da İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

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Caz Müziğin Önemli İsmi Diana Krall 10 Yıl Sonra Yeniden Türkiye'ye Geliyor

Türkiye, dünyaca ünlü bir sanatçıya daha ev sahipliği yapacak. Caz müziğinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek.

Diana Krall, 1 Kasım'da İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Caz Müziğin Önemli İsmi Diana Krall 10 Yıl Sonra Yeniden Türkiye'ye Geliyor - Resim : 1

Hayranlarının merakla beklediği konser, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğiyle düzenleniyor. Konserin biletleri, 22 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak.

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, dünya çapında milyonlarca albüm satışına imza attı.

Kaynak: AA

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