Bülent Ersoy’un hayatı beyazperdeye uyarlanıyor
Sanatçı Bülent Ersoy’un hayat hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor. Film, ‘Bergen’ ve ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmlerinin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content’in imzasıyla vizyona girecek.
Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği film için; gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.
Bülent Ersoy’un hikayesinin hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez anlatılacağı filmin vizyon takvimi ve oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi.
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