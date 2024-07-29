Beyoğlu’nda Açık Hava Sineması 30 Temmuz’da Başlıyor

Beyoğlu’nda açık hava film gösterimleri 30 Temmuz’da başlıyor. İlçedeki 16 farklı lokasyonda düzenlenecek olan etkinliklerde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi yapılacak.

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Beyoğlu’nda Açık Hava Sineması 30 Temmuz’da Başlıyor

Beyoğlu’nda yaz aylarında keyifli bir etkinlik alanı yaratmak amacıyla ‘Beyoğlu Yazlık Sinema’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında düzenlenecek açık hava film gösterimleri 30 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

16 LOKASYONDA 21 FİLM GÖSTERİMİ

‘Beyoğlu Yazlık Sinema’ açık hava film gösterimleri aynı zamanda Beyoğlu sakinlerine nostaljik bir atmosfer de yaşatacak. Yaklaşık bir ay sürecek etkinlikte parklar, meydanlar, Semt Konakları ve okul bahçeleri başta olmak üzere 16 farklı lokasyonda 21 film gösterimi gerçekleştirilecek.

Tüm film gösterimleri saat 21.00’de başlayacak ve çocuklara özel animasyon filmleri de beyaz perde de yerini alacak.

Kaynak: DHA

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