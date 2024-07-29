'Star Wars'ta Prenses Leia'nın Giydiği Bikini Rekor Fiyata Satıldı

"Star Wars" serisinde Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü, Texas'ta açık artırmaya çıkarıldı. İkonik kostüm, 175 bin dolara alıcı buldu.

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'Star Wars'ta Prenses Leia'nın Giydiği Bikini Rekor Fiyata Satıldı

Hollywood'un ikonik film serisi "Star Wars"un (Yıldız Savaşları) "Jedi'ın Dönüşü" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü, ABD'nin Texas eyaletinin Dallas şehrindeki müzayede evi Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı.

Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, altın bikininin 175 bin dolara satıldığını ifade etti.

Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı Star Wars serisinin üçüncü filmi Jedi'ın Dönüşü, 1983'te vizyona girmişti.

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Kaynak: AA

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