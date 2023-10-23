Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri, roman dalında ‘Ölümden Uzak Bir Yer’ adlı kitabıyla Kerem Eksen'e şiir dalında ise ‘Yavaş Yavaş Bilemiyorum’ kitabıyla Süreyya Berfe'ye gitti.

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Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Atilla İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belirlendi.

Roman dalında ‘Ölümden Uzak Bir Yer’ adlı kitabıyla Kerem Eksen, şiir dalında ise ‘Yavaş Yavaş Bilemiyorum’ kitabıyla Süreyya Berfe ödüle değer bulundu.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ‘Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler’ kitabıyla Devrim Koçak’a verildi. İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne ‘Şiir Mayasıdır Uzakların’ kitabıyla Zeynep Tiryaki değer görüldü.

Ödül töreni 2 Kasım’da TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Ödüller, usta edebiyatçının her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık eserlerin desteklenmesini hedefliyor.

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