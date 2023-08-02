'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edilen Disney Plus'tan ilk açıklama

‘Atatürk‘ dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği iddia edilen Disney+’ın Türkiye’deki yetkilisi TELE1’e konuştu. Disney’e raporlama yaptıklarını belirten yetkili, çok sayıda kullanıcının da hesaplarını dondurduğunu söyledi.

tele1.com.tr’den Egehan Erkün'e konuşan ve gündemdeki tepkiler üzerine Disney’in yurt dışı bürosuna rapor hazırladıklarını belirten yetkili, “Bizler aldığımız çağrılar neticesinde dosya oluşturup yurt dışındaki ekibe raporluyoruz. Aslında sosyal medyadaki spekülatif bir olaydan ibaret bir algı yaratıldı. Atatürk’ü görmek istemeyen kesimler var. Onların başlatmış olduğu bir kampanya. Bizlere olumlu ya da olumsuz herhangi bir bilgi henüz verilmedi” dedi.

“DİZİ İLE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VAR”

Yetkili Disney’in global şirketinde konuyla ilgili inceleme yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Atatürk içeriği yayınlanırsa, tüm dünyada yayınlanacak. Global bir tartışma diyebiliriz. Yurt dışında yayınlanmasını istemeyenler var. Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var.”

“KESİN BİR KARAR İLETİLMEDİ”

Disney’in yurt dışındaki ekibinin tepkileri incelediğini belirten yetkili henüz kesin bir karar iletilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan birkaç ay önce bazı yerli içerikler kaldırılmıştı. Sadece global içerikler kalmıştı. O dönem de yine ‘Atatürk’ ile ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmıştı. O zaman bir dosya oluşturup yurt dışındaki birime raporluyorduk. Şimdi de benzer bir durum oldu. Yine dosya oluşturuyoruz. Kaldırılacak ya da kesinlikle yayınlanacak diye bir bildirim yapılmadı. Muhtemelen bir iki gün içinde duyuru yapacağız. Eğer kaldırılma kararı varsa Disney paylaşım yapıyor”

“TÜRKİYE TARAFINDA OLUMSUZ ALGI OLUŞTU, KULLANICILAR ABONELİKLERİNİ İPTAL EDİYOR”

Ermeni lobisinin paylaşımları ardından Türkiye’deki kullanıcıların aboneliklerini iptal etmeye başladıklarını belirten yetkili, “Türkiye tarafında yaşananlar şu anda olumsuz bir algı oluşturuyor. Biz dosyamızı ilettik geri dönüş bekliyoruz. Disney Plus’tan abonelik iptalinin sayısını göremiyoruz. Ama aldığımız çağrılarda bir kısım izleyici aboneliğini iptal etti. Bazıları ise aboneliğini sürdürüp süreci izliyorlar. Sosyal medyada eski paylaşımların da altında hastagh ile tepkiler veriliyor. Netlik kazanması isteniyor. Bugün veya birkaç gün içinde Disney Plus’ın global bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Hem Atatürk dizisi ile ilgili hem de ‘baskı, lobi’ iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasını talep etti” diye konuştu.