Sharon Stone yıllar sonra anlattı: "Arabama tırmandılar, kıyafetlerimi, saçlarımı çekiştirdiler"

Paul Verhoeven imzalı "Temel İçgüdü"de Michael Douglas ile başrolleri paylaşan 65 yaşındaki Sharon Stone, birkaç gün önce CNN International sunucusu Chris Wallace’ın podcast’ine konuk oldu.

NTV'de yer alan habere göre "Temel İçgüdü" filminin kendisini bir seks sembolüne dönüştürdüğünü söyleyen Stone, film vizyona girdikten sonraki günlerde gözlüğünü almak için dışarı çıktığında neler yaşadığını anlattı.

"HERKES ARABAMIN ÜZERİNE TIRMANDI"

Ünlü isim, "Trafik ışığında durdum. Herkes arabamın üzerine tırmandı. Yeşil ışık yandı. Arabalar korna çalmaya başladı. İnsanlar tepesindeyken araba kullanmak yasal mı bilmiyordum" dedi.

Wallace bu anıya şaşırıp "Sharon bu hikaye mi yoksa gerçek mi?" diye sordu.

"KIYAFETLERİMİ, SAÇLARIMI ÇEKİŞTİRDİLER"

Anlattıklarının gerçek olduğunu belirten Stone, "İnsanlar kornaya basıyordu. Arabayı kullanırsam ve birileri yaralanırsa tutuklanır mıyım diye düşündüm" dedi.

Hayranlarının giderek agresif hale geldiğini, arabasının tamponlarına ve camlarına zarar verdiğini söyleyen Sharon Stone, hayranlarının kıyafetlerini ve saçlarını çekiştirdiğini de sözlerine ekledi.

"TEMEL İÇGÜDÜ İÇİN PARA ALMADIM"

Öte yandan Stone, daha önceki yıllarda "Temel İçgüdü"den yeteri kadar para kazanamadığını açıklamıştı.

Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini belirten ünlü oyuncu, "Temel İçgüdü için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar aldı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım" demişti.