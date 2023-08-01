Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud, 25 yaşında hayatını kaybetti

Cloud'un menajeri Cait Bailey, oyuncunun pazartesi günü California'nın Oakland şehrindeki aile evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Cloud'ın ölüm gerekçesi paylaşılmadı.

Cloud'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün çok büyük bir üzüntüyle müthiş bir insana veda ediyoruz" denildi.

Ailenin açıklamasında Cloud'ın babasının kısa süre önce öldüğü ve "bu kaybın onu çok zorladığı" belirtildi. Aile, "Angus, ruh sağlığı mücadelesi konusunda açıktı ve onun hayatını kaybetmesinin insanlara yalnız olmadıklarını ve bununla sessizlik içinde mücadele etmeleri gerekmediğini hatırlatacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, "Bizi rahatlatan tek şey şimdi Angus'un en yakın arkadaşı olan babasıyla olduğunu bilmek" denildi.

Cloud, Euphoria dizisindeki uyuşturucu satıcısı Fezco “Fez” O’Neill rolüyle tanındı. Kısa süre içinde izleyiciler arasında çok popüler bir karakter haline geldi.

Birçok kişi, Cloud'ın gerçek hayatta da Fez karakterine benzediğini düşünüyordu. Cloud bu konuyla ilgili Variety'ye verdiği söyleşide, "İnsanlar 'Çok kolay olmalı! Gidip kendin oluyorsun' dediğinde rahatsız oluyorum. 'Gidip sen yapsana!' O kadar basit değil. Ben bu karaktere çok şey kattım. İstediğinize inanın. Benimle bir alakası yok" demişti.

Cloud, Euphoria'dan önce hiçbir yapımda rol almamıştı. Dizinin casting gözlemcisi Eléonore Hendricks, New York'ta yürürken onu keşfetmişti. Cloud ilk başta dolandırıldığını düşünse de sonra rolü kabul etti.

Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson, "Angus gibi biri daha olduğunu sanmıyorum. Çok özeldi, çok yetenekliydi ve aramızdan çok erken ayrıldı. Birçoğumuz gibi bağımlılık ve depresyonla mücadele etti. Umarım kaç kişiye dokunduğunu biliyordur" dedi.