Ankara'da "Ata'nın Sevdiği Şarkılar Konseri" Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Tarihi Salon'da verilen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Turgut Karadeniz ve Neşe Dursun Saraç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Repertuvarda, "Sarı Zeybek", "Yine Bir Gülnihal", "Yanık Ömer" isimli şarkılarının yanı sıra "Fikrimin İnce Gülü", "Kimseye Etmem Şikayet" gibi şarkılar yer aldı.

Konserin sonunda Şerif Mahzuni tarafından bestelenen Sarı Saçlım Mavi Gözlüm isimli şarkı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri, 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA