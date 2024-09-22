Gece Müzeciliği Konserlerinin İlki, Efes Antik Kenti'nde Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

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Gece Müzeciliği Konserlerinin İlki, Efes Antik Kenti'nde Yapıldı

Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.

Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.

Kaynak: AA

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