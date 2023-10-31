Andy Warhol’un 125 eseri İstanbul Lale Müzesi’nde sergileniyor

Yirminci yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol’un 125 eserinin yer aldığı “Andy Warhol-İstanbul” sergisi İstanbul Lale Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Berton Group ve Panoffect sponsorluğunda açılan sergi 31 Mart 2024 tarihine kadar açık kalacak.

Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı olan Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bırakmış; çağdaş sanatın dönüm noktalarından biri olmuştur. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden olan Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. 1928 yılında Pittsburgh doğan Andy Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının en renkli ve çarpıcı figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Biletleri Biletix ve Passo üzerinden satılan sergi, Emirgan, İstanbul Lale Müzesi’nde haftanın 7 günü saat 10:00-21:00 arasında ziyarete açık olacak.