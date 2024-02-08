Barış Manço ve Cem Karaca, şarkılarıyla anıldı

Maltepe Belediyesi, Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden Barış Manço’yu vefatının 25’nci, Cem Karaca’yı da 20’nci yılında düzenlediği programla andı.

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Barış Manço ve Cem Karaca, şarkılarıyla anıldı

Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Seyir Defteri” isimli program, Barış Manço ve Cem Karaca’nın sevenlerini bir araya getirdi. Şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran sanatçılar şarkılarıyla anıldı.

Programda bir konuşma yapan belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, Manço ve Karaca’nın çok genç yaşta hayata veda ettiklerini belirterek iki usta ismin hayata şiir gibi şarkılar bıraktığını, Anadolu ve Batı arasında sanat köprüleri kurduğunu, şarkılarıyla tarihin hafızasına kazındıklarını söyledi. Programda, Nebil Özgentürk’ün yapımcılığını üstlendiği, sanatçıların hayatından kesitlerin sunulduğu belgeselin gösterimi yapıldı.

Daha sonra sahne alan müzisyen Ali Altay, Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerini seslendirdi.



Kaynak: ANKA

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