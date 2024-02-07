Alman metal grubu Accept, İstanbul'a geliyor

Almanya'da metal müziğin öncülerinden kabul edilen Accept grubu, Türkiye'ye geliyor. Accept, 17 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

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Alman metal grubu Accept, İstanbul'a geliyor

Almanya'da metal müziğin öncülerinden kabul edilen Accept grubu, 17 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Nisanda piyasaya sürecekleri yeni albümleri Humanoid'in dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek grubun konseri, Yüzdeyüz Metal'in katkıları ve Epifoni organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Wolf Hoffmann, Udo Dirkschneider ve Peter Baltes tarafından 1976'da Almanya'nın Solingen kentinde kurulan Accept, "Balls To The Wall", "Metal Heart", "Breaker" ve "Head Over Heels" adlı parçalarıyla dünyaca tanındı.

Mevcut kadrosunda gitarda Wolf Hoffmann, vokalde Mark Tornillo, ritim gitarda Uwe Lulis ve Philip Shouse, davulda Christopher Williams ve bas gitarda Martin Motnik'in yer aldığı grup, İstanbul'da en son 2010'da konser vermişti.

Kaynak: AA

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