AKM'de 100. yıl özel gösterimi: 'Yüzünde Yüzler' bugün seyirciyle buluşacak

Devlet Tiyatroları, Cumhuriyetin 100.yılı için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda özel bir gösterim hazırlıyor.

Bu kapsamda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Yüzünde Yüzler", Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve nihayet Cumhuriyetin ilan edilmesi hazırlanan gösteriyle anlatılacak.

"Yüzünde Yüzler" 31 Ekim Salı günü, saat 20.00'de (bugün) AKM Tiyatro Salonunda seyirci ile buluşuyor.

"Vatan bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini" düsturuyla bizi millet yapan, özgürce yaşadığımız bir ülkeye kavuşturan tüm adsız kahramanlara selam, sevgi ve bir saygı duruşu niteliğinde bu gösterinin rejisi Zafer Kayaokay'a ait, proje koordinatörü ise Derya Keyf. Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan ile Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Önder Arık'a, oyun müzikleri Can Atilla'ya, koreografisi Pınar Ataer'e ait olan ve korrepetitörlüğüne Melikcan Zaman ile Türkü Deyiş Çınar'ın imza attığı oyunda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri, Mehlika Balkan, Metin Belgin, Orhan Kurtuldu, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül'e yine İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik dev bir kadro eşlik etmekte.

İstiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihinin anlatıldığı bu gösterinin ardından da Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında 100. Yıl’a özel bir de kokteyl düzenlenecektir.