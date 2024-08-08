7 Ayda Müze ve Ören Yerlerine 16 Milyon Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre ilk 7 ayda müze ve ören yerleri yaklaşık 16 milyon ziyaretçi ağırladı.

7 Ayda Müze ve Ören Yerlerine 16 Milyon Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024’ün ilk 7 ayında, müze ve ören yerlerini 16 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye 2024 yılının ilk 7 ayında müze ve ören yerlerinde toplam 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı. İzmir Efes Ören Yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 306 bin 545 ziyaretçi ile ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi ile üçüncü, Nevşehir-Göreme Ören Yeri 596 bin 580 ziyaretçi ile dördüncü ve Paşabağlar Ören Yeri de 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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