Altın Koza'da Onur Ödülleri Perran Kutman ile Cihan Ünal'ın oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30. kez sinemaseverlerle buluşan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülleri, sahiplerini buldu. Gani Müjde’nin sunumuyla gerçekleşen törende Onur Ödülleri, Perran Kutman ve Cihan Ünal’a verildi.

Açılış konuşmasına, sanatçıları, sinema emekçilerini ve konukları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza’yı sanatçıların marka haline getirdiğini belirterek, minnettarlıklarını dile getirdi. Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana sanatı benimseyen, bilen ve seven insanların yaşadığı, çok sanatçı yetiştiren bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sanata ne kadar önem veriyor ve seviyorsa, Adanalılar da sanatı o kadar seviyor. Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 100. yılında, Adana Altın Koza Film Festivali’nin 30’uncusunu yapıyoruz. Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Türk sinemasına, tiyatrosuna ömürlerini veren, büyük başarılara imza atan, çok sevilen sanatçılarımız Perran Kutman ve Cihan Ünal’a, onur ödülünü kabul ettikleri için teşekkür ediyorum.”

"PAMUK DEMEK SANAT DEMEK"

Türk Sineması’nın usta ismi Perran Kutman’a ödülünü, Halil Ergün takdim etti. Perran Kutman, "Sinemamızın bir emekçisi olmak benim için onurların en büyüğü. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinema adına yapılan bu organizasyonun bir parçası olmak o kadar mutluluk verici ki. Güzel insan demek Adanalı demek benim için. Sinemaya tutkulu insanların şehri demek. Pamuk demek, sanat demek, bereket, barış ve sevgi demek... Tüm Adanalılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cihan Ünal’ın ödülünü ise Zeydan Karalar ve Biket İlhan verdi. Cihan Ünal, "Eylül ayının son günlerinde, sonbahar yapraklarıyla örtülü bahçemizde rengarenk çiçekler açtı bu anlamlı ödülle. Altın Koza’da emeği geçen, başta sevgili, değerli belediye başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere, tüm jüri üyelerine, etkinliğe katılan sanatçılara ve sanatseverlere sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Ödül töreni, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın Türk ve dünya sinemasından film müziklere yer verdiği konseriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA