'Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm', İletişim Yayınları'ndan çıktı: Kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuk

Gökçer Tahincioğlu'nun son romanı 'Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm' İletişim Yayınları'ndan çıktı.

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'Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm', İletişim Yayınları'ndan çıktı: Kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuk

1948 yılında karanlık bir cinayete kurban giden usta yazar Sabahattin Ali, hâlâ tüm okurların hafızalarında yerini koruyor. Eserleri baskı üstüne baskı yapan, Kürk Mantolu Madonna romanıyla efsaneleşen Ali, 75 yıldır aramızda yok.

Yazdığı eserlerle hafızalara kazınan, insanın iç dünyasına dair derin analizler yapan Sabahattin Ali, Bulgaristan'a gitmeye çalışırken kendisine refakat eden Ali Ertekin tarafından başına odunla vurularak katledildi.

Ali'nin ölümü, hem toplumu hem de edebiyat çevrelerini derin yasa boğarken bir türlü aydınlatılamadı. Bu konuda birçok kitap ve yazı yazıldı. Sonuncusunu ise yazar ve gazeteci Gökçer Tahincioğlu yazdı:

Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm...

Gökçer Tahincioğlu, okurlarını yeni gerçeklerle yüz yüze bırakıyor.

Yaşamı boyunca pek çok eser kaleme alan Sabahattin Ali, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden satırlarıyla ne kadar gerçekçi bir yazı ustası olduğunu kanıtlamıştır. Hem şiirleriyle hem de roman ve öyküleriyle Cumhuriyet dönemi yazarları arasında üretkenliğiyle öne çıkmıştır.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANCI

Toplumcu gerçekçi eserleriyle edebiyatımızda en çok okunan kalemlerin başında gelen Sabahattin Ali’nin ismi, hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda önemli yere sahip.

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Türkiye’nin değişik vilayetlerinde dört duvar arasında kalan usta yazar, ülkesine olan sevdası ve aşkıyla yaşadı.

'Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm', İletişim Yayınları'ndan çıktı: Kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuk - Resim : 1

Yazar ve gazeteci Gökçer Tahincioğlu kaleminden Sabahattin Ali cinayeti üzerine yarı kurmaca bir metin: Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm. İletişim Yayınları‘ndan raflardaki yerini aldı.

BİR CİNAYETİN ANATOMİSİ

Tahincioğlu romanında, usta yazarın cinayetinin peşine düşüyor ve okurları yepyeni bilgiler sunuyor. Tahincioğlu, Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Sabahattin Ali'yi masaya yatırıyor ve karanlıkta kalan, aydınlatılmayan cinayetin şifrelerini çözüyor.

KİTAP HAKKINDA

Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm, kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuğun hikâyesi. Sabahattin Ali cinayetini aydınlatmaya çalışan esrarlı bir yazarın, kendi hakikatini de aramasının, her durakta, her otelde, her gecede, her kentte cinayetin izleriyle birlikte kendinden ve hayatından eksik parçaları da bulmaya çalışmasının romanı.

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