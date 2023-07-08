30. İstanbul Caz Festivali başladı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen İstanbul Caz Festivali başladı. Festival 19 Temmuz'a kadar sürecek.

30. İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, popüler ve yeni isimlerle dolu zengin bir programla başladı. Takeshı's Cashew: Florıan Feit grubuyla açılışı yapılan festival 07-19 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

İKVS'nin organizasyonuyla düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde Takeshi's Cashew konseriyle başladı.

Morcheeba, The Lumineers, Fatoumata Diawara ve Lizz Wright gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı festivalde yer alacak.

BU YIL 30’UNCU

İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, "İstanbul festivali 30. kez kapılarını açtı. Biz de çok mutluyuz. Bu festival uzun yıllardır gerçekleşiyor. 1994 yılından bu yana, bunca zamandır binlerce sanatçıyı, yüzlerce farklı mekanda yüz binlerce seyirciyle buluşturduk. Bunun keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde 7-19 Temmuz tarihleri arasında da festivalimiz birbirinden güzel mekanlarda, birbirinden güzel konserlerle devam edecek" dedi.

PARKTA CAZ KEYFİ

İzer, "Parklarda caz etkinliğimiz var. Festivalin en önemli etkinliklerinden bir tanesi aslında. Parkta caz, festivalin özellikle İstanbul'un değişik parklarında yaptığı ücretsiz bir etkinlik. Ve tabii burada ben iki tane de teşekkür etmek isterim. Hazır bulmuşken öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun yıllardır bizi destekliyorlar festivalde. Tabii ki böyle etkinlikler, böyle büyük festivaller, konserler ancak böyle değerli desteklerle hayata geçebiliyor" diye konuştu.

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