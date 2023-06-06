23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı.

Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşen festivalde sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın jürileri belirlendi.

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA

'11.Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması'nın Ana Jürisi; yönetmen Dirk Schäfer başkanlığında kurgu operatörü Patricia Rommel, Türk asıllı Alman oyuncu Jale Arıkan, yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Ece Uslu ve oyuncu Tuğrul Tülek’den oluşurken; ‘4.Ulusal Belgesel film Yarışması’nın Ana Jürisi ise yönetmen Erdem Tepegöz başkanlığında senarist Kemal Hamamcıoğlu, oyuncu Eylem Yıldız, oyuncu Özge Özacar ve oyuncu Ümit Belen ‘den oluşuyor.

‘15. Üniversiteler Arası Türk Kısa Filmleri’ ana jürisi Prof. Dr. Bülent Vardar başkanlığında oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Yağız Can Konyalı, ‘15. Üniversiteler Arası Alman Kısa Filmleri’ ana jürisi ise yazar-çevirmen Gülçin Wilhelm, yönetmen Seyhan Derin ve Frankfurt Sinema Derneği eski başkanı Ralph Foerg’den oluşuyor.