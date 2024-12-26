18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Tam 2 Bin 500 Yıllık, Anadolu’da Tek!

Kalkolitik'ten başlayarak Erken Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Pers, Med, Helenistik Dönemleri ile Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluklarının izlerini taşıyan Oluz Höyük'te 18 yıldır devam eden kazılarda önemli bir gelişme yaşandı. Kazılarda 2 bin 500 yıllık Pers Yolu bulundu.

“DİNİ ÖZELLİĞİNİ HİÇ KAYBETMEMİŞ”

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez “Oluz Höyük, Hitit Dönemi'nden başlayarak Frig Dönemi'nde büyük bir ana tanrıça kutsal alanı olarak kullanılıyor. Pers Dönemi'nde de ateş kültüne evrilen bir dini çeşitlilik içinde. Ama geleneksel olarak dini özelliğini hiç kaybetmemiş bir merkezle karşı karşıyayız” dedi.

“TURİZMİN NOKTASI YAPACAĞIZ”

Kazılarda ortaya çıkan 2 bin 500 yıllık Pers Yolu'nun Anadolu'da tek olduğunu belirten Dönmez, şunları söyledi: Çok yakında Pers Yolu ile ilgili konservasyon çalışmalarımız başlayacak. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Kutsal alanları ayağa kaldırarak burayı Amasya kültürünün, turizminin bir noktası yapmaya çalışacağız.

Kaynak: İHA