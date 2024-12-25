ABD'li Ünlü Müzik Yapımcısı Richard Perry Hayatını Kaybetti

Ünlü müzik yapımcısı Richard Perry, 82 yaşında hayatını kaybetti. Perry'nin ölümünü arkadaşı Daphna Kastner duyurdu.

ABD'li Ünlü Müzik Yapımcısı Richard Perry Hayatını Kaybetti

Ünlü müzik yapımcısı Richard Perry, Los Angeles’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Perry’nin ölümünü, arkadaşı Daphna Kastner duyurdu ve 82 yaşındaki yapımcının hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Perry, 1972 yılında Carly Simon’un “You’re So Vain” şarkısının yapımcılığını üstlenerek müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalamıştı. Kariyeri boyunca Rod Stewart, Ringo Starr ve The Beatles gibi efsane isimlerle çalışarak önemli başarılara imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi

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