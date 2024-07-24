TIR Virajı Alamadı Dorsesi Yan Yattı: Tonlarca Ürün Yola Saçıldı

İstanbul Kağıthane'de virajda kontrolden çıkan TIR’ın dorsesi yan yattı. Aracın içerisindeki tonlarca ağırlıktaki gıda kolileri yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TIR Virajı Alamadı Dorsesi Yan Yattı: Tonlarca Ürün Yola Saçıldı

İstanbul’da saat 20.00 sıralarında Çağlayan Kavşağı Altgeçidi'nden çıkarak Kağıthane Caddesi'ne doğru seyir halinde olan TIR’ın dorsesi, araç virajı döndüğü sırada yan yattı.

TIR Virajı Alamadı Dorsesi Yan Yattı: Tonlarca Ürün Yola Saçıldı - Resim : 1

Araç hasar görürken, tonlarca ağırlıktaki kuru bakliyat ise yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

TIR Virajı Alamadı Dorsesi Yan Yattı: Tonlarca Ürün Yola Saçıldı - Resim : 2

Yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, TIR’ı ve yola saçılan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. TIR’ın ve ürünlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: İHA

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