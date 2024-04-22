Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'in Şişli'de öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu çıktı

Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin dava, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 3'ü tutuklu 6 sanıkla avukatları katıldı. Radoje Zıvkovic'in de arasında bulunduğu 5 tutuklu sanık ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Mahkeme başkanı, Vukotic'in takip edilerek öldürüldüğü iddia edilen araçla ilgili GPS incelemesine ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına gönderildiğini bildirdi.

Raporunda, "Aracın şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurlukla bagaj arasındaki boşluğun, başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir ve bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazı uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir." ifadeleri kullanıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasının hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların, bu hallerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet bulunduğu, Skaljari örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Türkiye'ye Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla girdiği ve Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotic'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı ve bu doğrultuda çeşitli kişilerle iletişime geçtikleri ifade ediliyor.

Sonuç olarak, iddianamede yer alan suçlamalar doğrultusunda 14 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep ediliyor. Ayrıca, diğer suçlamalar nedeniyle de farklı hapis cezaları isteniyor.

Öte yandan, iddianamede dosyanın ayrıldığı ve ayrı bir dava dosyası olarak ele alınan 8 kişi hakkında da suçlamalar bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA