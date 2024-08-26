Pendik’te Korkutan Yangın: Köylüler Seferber Oldu

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtdoğmuş Köyü’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken köylüler itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu.

Pendik’te Korkutan Yangın: Köylüler Seferber Oldu

Yangın, Pendik Kurtdoğmuş Köyü’nde öğle saatlerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine helikopter de havadan destek verdi.

Pendik’te Korkutan Yangın: Köylüler Seferber Oldu - Resim : 1

Köydeki çocuklar ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine yardım eden çocuklar, ekiplere su dağıttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Pendik’te Korkutan Yangın: Köylüler Seferber Oldu - Resim : 2

İtfaiye ekiplerine yardım eden gençlerden biri, “Yılan da yanmış. Burada bir sürü canlı var. Geliyorsunuz mangalınızı yapıyorsunuz, keyfini çıkartıyorsunuz. Doğayı koruyun, çöplerinizi atmayın. Bir de mangal yaktığınız zaman közlerini söndürüp gidin. İşten çıkmıştık, yangını gördük. Sularımızı aldık geldik. İtfaiyeci abilerimize yardım ettik. Hortumları açıp uzattık” dedi.

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Kaynak: İHA

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