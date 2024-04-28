2023 Nisan ayında start alan Kırımlı Cadde kentsel dönüşüm projesinin lansmanı yapıldı. 14 katlı bloklardan oluşan, 250 daire ve 14 dükkan bulunan projenin lansman törenine Kırımlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kırımlı, Bayburtlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akdağ, İstanbul Global Partners Proje Pazarlama Kurucu Başkanı ve Arap-Türk İş Adamları Derneği’nin Kurucu Başkanı İsmail Altın ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Sürpriz hediye çekilişleri ve Latin müzik dinletisinin yapıldığı lansmanda proje detayları paylaşıldı.

“BU ÜLKENİN KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR”

Lansman kapsamında yabancı yatırımcılarla bir araya geldiklerini söyleyen İstanbul Global Partners Proje Pazarlama Kurucu Başkanı ve Arap-Türk İş Adamları Derneği’nin Kurucu Başkanı İsmail Altın, “Ülkemizin yabancı yatırımcıya ihtiyacı var. Bizim ülkemizde prosedürler aylar sürüyor. Bu konuları bürokrasi süreçlerini hızlandırmamız gerek. Bu ülkenin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Acilen kentsel dönüşümün önü açılmalı. Bir an önce kendi öz sermayemizi yatırıma dönüştürmemiz gerekiyor. Bugünkü lansman açılışımıza binlerce yerli-yabancı yatırımcı geldi. Bugün dünyada 490 milyar dolar sermaye var. Bu sermayenin büyük bir bölümü Yunanistan ve Dubai’ye kaymakta… Türkiye’nin bu pastadan aldığı pay ise sadece yüzde bir buçuk civarında… Son yıllarda yurt dışına para kaçışı mevcut. Biz bunu tersine çevirmeliyiz” diye konuştu.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNUYORUZ”

Önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Kırımlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kırımlı, “Biz projelerimizi yaparken vatandaşlarımızı konut sahibi yaparken ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Yabancı yatırımcılar sayesinde ise ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Yakın bir zamanda faizlerin düşmesi ile birlikte devletimizden ekspertiz konusunda da kolaylık yapılmasını beklemekteyiz. Önemli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bayburtlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akdağ da “Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Küçükçekmece’deki projemizin lansmanına büyük ilgi olması konuta talep olduğunun açık göstergesi. Bürokrasideki işlemlerin daha hızlı çözülmesi gerekiyor” dedi.

Program sonunda İsmail Altın, gayrimenkul sektörünün ileri gelen isimlerine plaket takdim etti.