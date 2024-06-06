İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi! Saatler sürecek

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün 09.00 ila 00.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Son Güncelleme:
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi! Saatler sürecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

Etiketler
İstanbul Su kesintisi
Son Güncelleme:
Kartal'da 5 katlı binada çökme meydana geldi Kartal'da 5 katlı binada çökme meydana geldi
Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor
İstanbullular dikkat! 15 saatlik su kesintisi yapılacak İstanbullular dikkat! 15 saatlik su kesintisi yapılacak
Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandı "A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü bir ülkede doğrulandı"
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması: CHP’yi zora sokacak bir davranış içine girmez Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Yargı kulisleri hareketli: 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde FETÖ temizliği bekleniyor 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde FETÖ temizliği bekleniyor