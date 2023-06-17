İstanbul'da taksi krizi çileden çıkardı: Keyif yaptılar!

İstanbul Güngören ve Şişli'de iki taksicinin müşterileri almamak için yaptıkları hareketler ve söyledikleri "bu kadarına da pes" dedirtti.

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İstanbul Güngören'de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı vatandaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı.

Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı.

KAMERALARA YANSIDI

Şişli'de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı. Bu kadarına da pes dedirten o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ DEFAATLE REDDEDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'yeni taksi' projesine ilişkin teklifleri ise, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından defaatle reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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