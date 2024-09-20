İstanbulda Etkili Sağanak Yolları Dereye Döndürdü

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbulda Etkili Sağanak Yolları Dereye Döndürdü

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da Küçükçekmece ve Sultangazi’de sağanak yağış etkini gösterdi. Yağış, nedeniyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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