İstanbul'da drift yapan sürücü bedelini ağır ödedi: Cezalar peş peşe geldi

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şelale Caddesi'nde drift yapan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da drift yapan sürücü bedelini ağır ödedi: Cezalar peş peşe geldi

İstanbul, Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye atma suçu ile 56 bin lira para cezası ve ehliyet iptali alan sürücü T.B., hakkında adli işlem de başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Şelale Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü T.B. polislerce gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "yönetmelikteki nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak", "geçici iptal olan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "abart egzoz", "film cam" ve "araçlardan bir şey atmak ve dökmek" maddelerinden 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca T.B'nin sürücü belgesine son 5 yıl içerisinde hakkında 7 kez 5 alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin 2042'ye kadar geçici iptal edildiği belirlendi. Sürücünün kullandığı 34 FNL 966 plakalı otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü T.B, trafik güvenliğini kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılması için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sarıyer’de deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi: “En büyük sorunlarından bir tanesi” Sarıyer’de deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu
İstanbul Havalimanı’nda panik anları: Yolcular camları kırarak kurtarıldı İstanbul Havalimanı’nda panik anları
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
Valilik açıkladı, Manisa'da yasak başladı! Valilik açıkladı, il genelinde yasak başladı
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına neden zam yapılmıyor? Emekli maaşlarına neden zam yapılmıyor?
Alkollü kazaya karışan AKP'li başkan yardımcısının kardeşine işlem yapan polislere gözaltı: "İfadelerimiz değiştirildi" AKP'li başkan yardımcısının kardeşine işlem yapan polislere gözaltı