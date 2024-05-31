İstanbul Havalimanı’nda panik anları: Yolcular camları kırarak kurtarıldı

İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinde panik anları kameraya yansıdı. Yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında sistemsel arızadan dolayı kapılar açılmadı, panik yapan yolcuları polis ekipleri camları kırarak kurtardı.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul Havalimanı ana terminal girişinde sabah saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu turistleri taşıyan VIP araç İstanbul havalimanı girişine yaklaştığı esnada motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu yolcular panik yaparak araçtan çıkmaya çalıştı. Kapıları açılmayan araçtaki yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı. Yolcular ambulanslarla civar hastanelere sevk edilirken olay anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 5 şüpheli yakalandıİstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 5 şüpheli yakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Havalimanı Yangınlar
Son Güncelleme:
Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor
Ümraniye'de 28 kişi işçi konteynerlerindeki ilaçlamada fenalaştı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı 28 işçisinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı
Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği açıldı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
MHP'li Yönter'den Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki: Yine hakaret etti Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki
Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..." İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili istifa etti
Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" Bir ili karıştıran ilan: Yazılanlar şaşkına çevirdi