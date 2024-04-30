İstanbul Valisi Davut Gül’den "iş güvenliği" vurgusu

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 1’inci dönem toplantısında konuştu. İş güvenliğine dikkat çeken Gül, “Yaptığımız işlerde çalışanların güvenliği, iş güvenliği çok kıymetli. Daha hafta sonu küçücük yavrumuzu kaybettik, içimiz yandı” dedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül’den "iş güvenliği" vurgusu

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem toplantısı Vatan Caddesi'nde bulunan valilik ek hizmet binası toplantısı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, kamu - kurum kuruluşları müdürleri ve yetkililer katıldı.

“1 MAYIS’IN BAYRAM HAVASI İÇİNDE GEÇMESİNİ ARZU ETMİŞ OLURUZ”

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir diğer konumuz yarın 1 Mayıs, bir yazı yazıldı, bütün kurumları ilgilendiren maddeler var. O yazılan yazıyı yakından takip edip gereğini yaparsanız, 1 Mayıs’ın bayram havası içinde geçmesini arzu etmiş oluruz. Ülkemizin genelinde kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, tasarrufa girilmesiyle ilgili hem yazılı hem sözlü genelge var biliyorsunuz” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül’den "iş güvenliği" vurgusu - Resim : 1

“YAPTIĞIMIZ HER İŞİN, İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYALIM”

İş güvenliği hakkında konuşan Vali Gül, “Bunu tekrarlamakta fayda var. Yatırımların zamanında yapılması en önemli tasarruf. Personelimizin, çalışma arkadaşlarımızın performansı çok önemli. Yaptığımız işlerde çalışanların güvenliği, iş güvenliği çok kıymetli. Daha hafta sonu küçücük yavrumuzu kaybettik, içimiz yandı. Yaptığımız her işin, iş güvenliğini sağlayalım. Varsın 3 gün sonra yapılsın” şeklinde konuştu.

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“HEM DE DİLENCİLİK İLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Konuşmasında dilencilikle mücadele edileceğini söyleyen Vali Gül, “Dilencilik bütün kurumların, bu şehrin, bu şehirde yaşayan 16 milyonun ortak sorunu. O açıdan hem dilencilere yardım edilmemesi noktasında duyarlı olacağız, hem de dilencilik ile mücadele edeceğiz. Varsa ekonomik sorunları ortadan kaldıracağız. Aynı durum evsizler için de geçerli. Şehrimizin daha güvenli olabilmesi daha yaşanabilir olması için şehirdeki o asgari vatandaşımızın o asgari taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor” dedi. Toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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1 Mayıs İşçi İstanbul İstanbul Valiliği Davut Gül
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