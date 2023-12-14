İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıkları lodos nedeniyle yükseldi, adeta bahar havası geri geldi. Ancak Meteoroloji'den kuvvetli fırtına alarmı geldi. Marmara ve özellikle İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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