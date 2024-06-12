İSPARK ücretlerine zam geldi: Yeni tarifeyi İBB duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu ve İSPARK ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.
İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.
İSPARK ÜCRETLERİ ZAMLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.
Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya çıktı.
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