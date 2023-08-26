İSKİ'den su tasarrufu çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte uzun süredir olağanüstü bir kuraklık yaşandığını belirterek, vatandaşlara bir kez daha su tasarrufu çağrısında bulundu.

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İSKİ'den su tasarrufu çağrısı

İSKİ'den bugün abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, olağanüstü kuraklığa vurgu yapılarak, bu zor dönemin ancak bireysel su tasarrufu ile atlatılabileceği hatırlatmasında bulunuldu.

"Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım" denilen İSKİ mesajı şöyle:

"SU TÜKETİMİ GEÇMİŞ YILLAR ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE"

"Sayın abonelerimiz, şehrimiz uzun süredir olağanüstü bir kuraklık yaşıyor. Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketimi geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde. İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz."

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