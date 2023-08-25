İBB'den İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. 7 senedir yapımı devam eden Ataköy-İkitelli metro hattı 7 ay sonra açılıyor. Hattın hizmete girmesiyle Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakika sürecek.

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İBB'den İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi. 13 km'lik hattın yapımında sona gelindiğini duyuran İmamoğlu, inşaat hattında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, yapım aşamasında yüzde 90 seviyelerine geldiklerini ifade ederken, metro hattının daha önce iki durağını açtıklarını belirterek, "Şimdi tümünü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız" dedi.

BEŞ İLÇEDEN GEÇECEK

Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve beş ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.

Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.

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