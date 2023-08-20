Ekrem İmamoğlu'ndan kuraklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kuraklık uyarısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbulluları su kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.

"KENTİMİZİ VE ÜLKEMİZİ TEHDİT EDİYOR"

İmamoğlu, “AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor” diye yazdı.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 32’ye kadar geriledi.