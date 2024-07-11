İBB Meclisi'nde Kentsel Dönüşüme İvme Kazandıracak Teklif: Şartlar ve Destek Ödemeleri Belli Oldu

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Temmuz ayının son toplantısında kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracak önemli kararlar alındı.

Bu kapsamda, riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı yapılara kira yardımı yapılması, Bayrampaşa'da geçici kiralık konut bölgesi oluşturulması ve ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ve bina incelemesinde ortak hizmet protokolü yapılması kararlaştırıldı.

İşte kentsel dönüşüme hız kazandıracak teklifinin tüm ayrıntıları:

YENİDEN YAPIM MALİYETİNE DESTEK

Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Destek oranları hane içi gelir durumuna göre belirlenecek ve dar gelirliler ile emekliler en yüksek orandan faydalanacak.

MALİ DESTEĞİN ÜST LİMİTİ VE ŞARTLARI

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak.

KİME, HANGİ ORANDA MALİ DESTEK SAĞLANACAK?

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etepta ‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

YENİDEN YAPIM MALİYETLERİNE DESTEK SÜRECİ NASIL OLACAK?

Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:

1- Kiptaş’ın ön sözleşme yapması

2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi

3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti

4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri

5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi

6- Kiptaş’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi

7- İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi

E SINIFI YAPILARA KİRA YARDIMI

Yüksek riskli E sınıfı binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine ise 7.000 TL kira yardımı yapılacak.

Depremde ağır hasar alması beklenen binaların hızlı tespit edilmesi için ilçe belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapılacak.

BAYRAMPAŞA’DA GEÇİCİ KİRALIK KONUT

Bayrampaşa’da geçici konut hizmeti hayata geçirilecek. Yeni proje için yıkımı tamamlanan dönüşüm alanlarındaki KİPTAŞ’a ait stok daireler, geçici kiralık konut olarak ayrılacak. Yeni rezerv alanında ikamet eden, yeni proje için uzlaşan, eski bağımsız biriminin yıkımına izin veren, çoğunluğun kabul ettiği hak ediş şekline izin verdiğini taahhüt edenler bu imkandan yararlanabilecek. Bu uygulamanın, İBB ve KİPTAŞ işbirliği ile yapımı devam eden Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerdeki rezerv konutların tamamlanması ile o bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızlandırılabilmesi için yaygınlaştırılması hedefleniyor.

