Beşiktaş'ta asbeste geçit yok

Çevre ve halk sağlığına duyarlı kentsel dönüşüm için uzman ekiplerin sahada olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Dönüşüm alanında yıkımı planlanan binaların 48’inden şu ana kadar 48,37 ton asbestli tehlikeli atık bertaraf edildi.” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde binaların yıkım öncesi sürecinde mutlaka asbest denetimi yapan Beşiktaş Belediyesi, Karanfilköy Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm sürecini büyük bir titizlikle yürütmeye devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alandaki binalardan numune alarak çevre ve insan sağlığını tehdit eden asbesti mikroskobik incelemeler yapılması için akredite laboratuvarlara gönderiyor.

“BEŞİKTAŞ’TA TÜM BİNALAR YIKILMADAN ÖNCE ASBESTTEN TEMİZLENİYOR”

Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Osman Asılsoy kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanda inceleme yaparak ‘’İlçe sakinlerinin içi rahat olsun, Beşiktaş’ta tüm binalar yıkılmadan önce asbestten temizleniyor‘’ dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Asbest, kanserojen bir malzeme. Kullanımı, satılması, ithalatı ve ihracatı Türkiye’de 2010 yılından bu yana yasaklandı. Akciğerde tutulma yapıyor ve vücutta uzun yıllar sonra bile olsa rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor.’’

“Beşiktaş’ta bir bina yıkılmadan önce yani kepçe henüz vurulmadan önce bina zaten asbestten temizlenmiş oluyor. Karanfilköy’de bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor, bu anlamda 738 tane bağımsız bölümün yıkımı planlanmakta. Beşiktaş Belediyesi olarak, yıkımı planlanan alanda şu ana kadar 137 tane bağımsız bölümünden numuneler aldık. Biz bu bölümler yıkılmadan önce binaya giriyoruz. Bu şu anlama geliyor, yıkım faaliyeti olmadan önce, yani hiçbir tozuma olmadan önce binadan asbest temizleme işlemi yapılıyor. Bu anlamda ilçe sakinlerinin gönlünün rahat olmasını istiyorum. Yıkım esnasında tozuma durumundan dolayı insanların kafasında soru işareti olmaması lazım. Çünkü kepçe vurulan bina emin olsunlar ki asbestten temizlenmiştir. Bu zamana kadar numunesi alınan binalardan 48 tanesinde asbestli malzemeye rastladık. 48 binadan 47 tondan fazla asbestli malzemeyi “Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri”ne bertaraf edilmek üzere gönderdik. Arkamda görmüş olduğunuz malzemeler asbestli malzemeler, yıkımı planlanan binalardan temizlendi. Bertaraf tesislerine teslim edilmek üzere tehlikeli atık taşıma aracını bekliyorlar. Karanfilköy’de çok büyük bir proje var, biz ilçe sakinlerinin içinin rahat olmasını istiyoruz.’’

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