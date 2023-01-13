İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İETT, 152 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı.

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İETT tarihinde bir ilk: Kadın garaj amiri göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin dört bir yanında kadın istihdamını artırmaya ve kadınlara yönetimde daha fazla yer vermeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Kadın Yönetici’ vizyonu, belediyenin tüm kurumlarında hızla yayılıyor. İBB’nin dev ulaşım ağına sahip köklü kuruluşu İETT de bu kurumlardan biri… Günlük 55 bin sefer gerçekleştiren İETT, yılda bir milyar 250 milyon yolculuğun yapılmasını sağlıyor. Kökleri 1871 yılına dek uzanan, 152 yıllık İETT’de bir ilk yaşandı. İETT’de ilk kez bir kadın, garaj amiri olarak göreve başladı. 12 yıldır İETT bünyesinde görev yapan Endüstri Mühendisi Nesrin Yılmaz Binay, Sancaktepe Garajı’na amir oldu.

Her gün 180 farklı otobüsün, sefere hazır hale gelmesinden sorumlu olan Nesrin Yılmaz Binay’ın görev yaptığı garajda 98 teknik ve idari personel ile 263 şoför görev yapıyor.

Anadolu Yakasında, Çekmeköy - Sultanbeyli ve Sancaktepe’den İstanbul’un bir çok noktasına giden otobüsler, Nesrin Yılmaz Binay amirliğinde sefere hazırlanıp çıkıyor.

İETT’nin ilk ve tek kadın garaj amiri olmasından büyük gurur duyduğunu anlatan Nesrin Yılmaz Binay, “Sahada kadın çalışanların artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Bu görevi bana sunduklarında ben çok gurur duydum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum” dedi.

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