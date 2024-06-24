10 yıldır aracında yaşıyordu, cansız bedeni bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, yaklaşık 10 yıldır aracının içerisinde yaşayan 58 yaşındaki İrfan Kordon'un cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, cesedin İrfan Kordon'a (58) ait olduğu tespit edildi.

Kordon'un eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır araçta yaşadığı öğrenildi.

Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA