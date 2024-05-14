Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Savaş Onur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenol Zurnalı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA