Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 İşçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Son Güncelleme:
> <

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Savaş Onur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenol Zurnalı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak AFAD Maden
Son Güncelleme:
Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu
Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır hayatını kaybetti
Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı... Araç içinde bile içilemeyecek! Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üç polis müdürü gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üç polis müdürü gözaltına alındı
Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu
Ensar Vakfı kurucusu Mustafa Kurtuluş ölmeden önce ceza almış: "Araçta cinsel saldırı..." Ensar Vakfı kurucusu Mustafa Kurtuluş ölmeden önce ceza almış
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti